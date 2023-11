Sampaio Corrêa x Avaí: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (20), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Avaí se enfrentam na noite desta segunda-feira (20), a partir das 20h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando pela permanência na Série B, o Sampaio Corrêa depende apenas de si para deixar a zona de rebaixamento. Com 36 pontos, está a dois da Tombense, que empatou sem gols com o CRB. Pará e Icaro retornam de suspensão.

"Embora a situação atual seja bem diferente da que gostaríamos, acreditamos muito que tiraremos o Sampaio do Z4. Neste momento é fundamental que, além de garra e determinação, tenhamos tranquilidade para jogar. Isso pode fazer a diferença a nosso favor", afirmou Ícaro.

Do outro lado, o Avaí, já sem risco de rebaixamento, aparece em 13º lugar, com 43 pontos e um aproveitamento de 39%.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Avaí soma 10 vitórias, contra duas do Sampaio Corrêa, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Avaí Avaí saiu vitorioso por um placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Maurício (Matheus Pivô), Icaro, Rafael Jansen e Pará; Ferreira, Neto Paraíba e Eloir; Pimentinha, Ytalo e Robinho (Vitinho). Técnico: Dejair Ferreira.

Avaí: Igor Bohn; Thales, Alan Costa, Jonathan Costa e Natanael; Wellington, Fellipe Bastos e Giovanni; Jean Lucas; Waguininho e Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Sem desfalques confirmados.

