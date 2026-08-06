Para Sam Lammers, por enquanto, esta é uma temporada para esquecer rapidamente. O atacante do FC Twente foi rebaixado ao banco após a chegada do concorrente Wout Weghorst e agora parece nem ser mais a segunda opção.

A chegada de Weghorst, livre no mercado, já causou certa frustração em Lammers, que perdeu imediatamente sua vaga no time titular para o internacional da seleção da Holanda. "Não tenho nenhuma dúvida de que ele vai começar jogando", disse Van den Brom, entre outras coisas, antes da fase preliminar da Liga Europa contra o Ferencváros, duas semanas atrás.

Na quinta-feira, antes do início da partida em casa contra o FC DAC 1904, na fase preliminar da Conference League, o treinador confirmou que o atacante de vinte anos Lucas Vennegoor of Hesselink agora também está à frente de Lammers na hierarquia.

"As pessoas de fora ignoram muito facilmente a evolução do Lucas", disse Van den Brom à ESPN. "E acredite em mim: o Lucas é realmente um bom atacante, que está batendo forte à porta nesta pré-temporada."

"Na temporada passada também, quando ele quase não jogou, acho que uma vez só. Mas ele evoluiu. E isso continua. Ele é o primeiro substituto se for preciso no comando de ataque."

Uma 'mensagem dura para Sam Lammers', concluiu o repórter Milan van Dongen. "Sim, é isso que estou dizendo", prosseguiu Van den Brom. "Como treinador, você sempre precisa fazer escolhas. É muito mais legal dizer que alguém vai jogar do que o contrário."

"O Sam também não está feliz com isso. É simplesmente conversar, sentar, e aí você entende que os jogadores não gostam disso. Eu também joguei bastante e estive muitas vezes nessa situação, sei que não é legal."

"A arte é sempre seguir em frente, e nisso também preciso fazer um elogio ao Sam: continuar sempre. E isso é bonito. Pode muito bem acontecer de ele ter que entrar no jogo esta noite. E aí eu sei, simplesmente, que ele está pronto", concluiu Van den Brom.