Sam Kerr, Alexia Putellas e as melhores jogadoras do FIFA 23

Confira os maiores ratings das jogadoras dos clubes de futebol feminino no FIFA 23

Pela primeira vez na história da franquia da EA Sports, os jogadores poderão utilizar clubes femininos no FIFA 23, que será lançado no próximo dia 30 de setembro.

As principais equipes das ligas francesa, americana e inglesa serão incluídas no jogo, e estarão disponíveis nos modos: Jogo rápido, Temporadas online, Temporadas Co-op, Amistosos online, e Torneios.

Além das jogadores das equipes presentes no FIFA 23, outras jogadores estarão presentes no jogo em suas seleções nacionais.

A GOAL te mostra as 25 jogadoras com melhores classificações no FIFA 23.

Quem são as melhores jogadoras do FIFA 23?

Alexia Putellas é a melhor jogadora do FIFA 23. A atual detentora da Bola de Ouro Feminina é a única jogadora a receber uma classificação de 92. Suas estatísticas - que incluem 95 de reação e 94 de finalizações - significam que ela será um trunfo extremamente útil para a seleção espanhola no FIFA.

A meio-campista do Barcelona é seguida por três jogadoras com classificação 91. Sam Kerr , Wendie Renard e Ada Hegerberg são as segundas melhores jogadoras do jogo. Há então mais quatro jogadoras com mais de 90 de classificação: Lucy Bronze , Alex Morgan , Caroline Graham Hansen e Marie Katoto .

Você pode encontrar cada um dos 26 jogadores mais bem classificados abaixo.