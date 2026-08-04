O ex-treinador alemão do Leipzig deu um novo golpe no Al-Ahli saudita, depois de receber uma proposta tentadora para comandar o clube no próximo período, como substituto de seu compatriota Matthias Jaissle.

Jaissle havia apresentado sua demissão do comando do Al-Ahli na última quinta-feira, para assumir a responsabilidade pelo clube inglês Newcastle United, e o "Al-Raqi" ainda não conseguiu contratar um novo treinador.

Relatos da imprensa afirmaram, anteriormente, que o Al-Ahli entrou em contato com o alemão Ole Werner, ex-diretor técnico da equipe do Leipzig, para comandar o time na próxima temporada, como substituto de Jaissle.

No entanto, o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", citando o alemão "Bild", noticiou a recusa de Werner à ideia de assumir o comando do Al-Ahli na próxima temporada, apesar da proposta financeira tentadora que recebeu do clube saudita.

O "Al-Raqi" ofereceu ao treinador alemão cerca de 11 milhões de euros anuais, o que equivale a três vezes o salário que ele recebia no Leipzig, que era de cerca de 3,7 milhões de euros por ano.

No entanto, Werner preferiu ter um descanso do trabalho de treinador no momento atual, sobretudo após a maneira surpreendente como deixou o comando do Leipzig, tendo sido demitido sem seu conhecimento, enquanto passava suas férias de verão na Malásia.

O treinador alemão é considerado o mais recente com quem o Al-Ahli fracassou em fechar contrato para comandar a equipe na próxima temporada, depois de muitos outros treinadores, encabeçados pelos espanhóis Xavi Hernández e Marcelino.

A diretoria do "Al-Raqi" busca encerrar o caso do treinador o mais rápido possível, para que ele possa comandar os últimos preparativos da equipe, especialmente com a aproximação do início da temporada, que verá a participação do Al-Ahli em mais de uma competição nacional e continental.

O Al-Ahli inicia oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto, quando enfrenta o Al-Diriyah, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

Vale lembrar que o Al-Ahli busca a conquista da Liga Saudita, ausente de suas prateleiras desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de elite, conquistado nas duas últimas temporadas.