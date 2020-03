Salah: mais 20 gols numa temporada e Suarez e Torres 'comendo poeira' no Liverpool

Egípcio alcança marca em três temporadas consecutivas e se torna o maior artilheiro do clube no século: 70 gols

Com o gol marcado na vitória do sobre o Bournemouth neste sábado (7), Mohamed Salah chegou a marca de 20 tentos anotados em todas as competições por três temporadas consecutivas.

20 - Mohamed Salah is the first @LFC player to score 20+ goals in three consecutive seasons (all competitions) since Michael Owen did so between 2000-01 and 2002-03. Score. #LIVBOU — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2020

O egípcio, que completou 100 jogos pelos Reds na Premier League, chegou a marca de 70 gols na competição, e 91 marcados pelo time de Anfield.

(Foto: Getty Images)

Na temporada 2018-19, Salah contabilizou 44 gols em todas competições. No ano seguinte, o egípcio anotou outros 27 e, na atual temporada já balançou as redes 20 vezes.

O último jogador do Liverpool a atingir essa marca por três temporadas foi Michael Owwn.

Nem mesmo Fernando Torres (33, 17 e 22) e Suárez (17,30 e 31), que tiveram passagens marcantes pelo Anfield, conseguiram o feito.

Além disso, Salah também assumiu o posto de atilheiro do clube no século, com 70 gols, ultrapassando Fernando Torres (63).

70 - Mohamed Salah has scored 70 goals in his 100 Premier League appearances for Liverpool, seven more than any other player in their first 100 for the club (Fernando Torres, 63). King. #LIVBOU pic.twitter.com/4X6tzDML5p — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2020

Agora, o Liverpool, que caminha a passos largos rumo ao título do Campeonato Inglês, contará mais uma vez com a inspiração de Salah para tentar conseguir reverter o placar de 1 a 0 do no jogo de volta das oitavas de final da .