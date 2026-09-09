Salah lidera: Hakimi iguala Eto'o em lista histórica africana

O marroquino Achraf Hakimi, capitão do Paris Saint-Germain, igualou o camaronês Samuel Eto'o, que atuou por vários clubes, entre eles Real Madrid e Barcelona, em uma lista histórica de africanos na Liga dos Campeões da Europa.

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, escalou Achraf Hakimi no time titular na partida contra o Slovan Bratislava, da Eslováquia, na noite desta quarta-feira, pela rodada de abertura da fase de liga na competição continental.

O astro marroquino registrou sua 78ª participação na Liga dos Campeões da Europa, vale lembrar que ele disputou o torneio com as camisas de Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Paris Saint-Germain.

Segundo a rede "Stats Foot", Hakimi passou a ser o terceiro jogador africano com mais participações na Liga dos Campeões da Europa em toda a história, empatado com Eto'o.

Lidera essa lista o egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool e atualmente no Trabzonspor, da Turquia, com 98 partidas, seguido pelo astro marfinense Didier Drogba, ex-atacante do Chelsea.