Mohamed Salah, astro da seleção do Egito e do Trabzonspor, da Turquia, faltou à sessão realizada neste domingo no Tribunal de Primeira Instância do Novo Cairo, na qual estava previsto que comparecesse pessoalmente para prestar o juramento decisório.

O ex-atacante do Liverpool enfrenta uma ação movida pelo advogado Amr Farag Allah, que reivindica honorários por serviços jurídicos, administrativos e de consultoria, segundo o site "Cairo 24".

O Tribunal do Novo Cairo havia marcado a sessão de hoje para o comparecimento pessoal de Mohamed Salah e a prestação do juramento decisório, depois que o advogado solicitou que o juramento fosse dirigido ao jogador, a fim de resolver a disputa existente entre as duas partes sobre a extensão de seu direito aos honorários.

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Em sua ação, o advogado exige que Mohamed Salah seja obrigado a pagar as quantias financeiras devidas, referentes a serviços, causas e procedimentos administrativos e consultorias jurídicas, além de uma indenização por danos materiais e morais que, segundo ele, lhe foram causados.

O autor da ação também reivindicou o recebimento de uma indenização no valor de 255 mil libras, conforme consta nos autos do processo, além de exigir que Mohamed Salah seja obrigado a arcar com as custas e os honorários advocatícios.

Farag Allah moveu sua ação com base em uma procuração oficial geral para causas que Mohamed Salah havia emitido em seu favor em 20 de julho de 2012, afirmando que a procuração permaneceu em vigor até sua renúncia a ela em agosto de 2025.

O tribunal definiu a fórmula do juramento decisório que Mohamed Salah deve prestar, que inclui a negação de que o advogado tenha realizado os serviços jurídicos e administrativos objeto do litígio, bem como a negação de que ele deva quaisquer valores ou honorários referentes a eles.

O tribunal apontou que a ausência do jogador para prestar o juramento, ou sua recusa em prestá-lo sem apresentar uma justificativa aceitável, faz com que ele seja legalmente considerado como tendo se recusado ao juramento, e decidiu adiar a decisão sobre as custas e os honorários advocatícios até a emissão de uma sentença definitiva na ação.

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