Salah encerra conta em rede social com mensagem enigmática

O atacante do Liverpool esteve fortemente ligado a uma mudança para o Real Madrid no passado, e pode ser que ainda esteja em seus planos

Mohamed Salah publicou uma mensagem em seu Twitter que deixou muitos torcedores do Liverpool em alerta.

O atacante egípcio escreveu: “Resolução de 2019: Tempo de entrar em contato, de verdade”. Depois do tuíte, apagou sua conta da rede social.

Segundo o portal Ás, alguns fãs apontam que essa frase pode ter relação a alguma novidade sobre seu futuro, e em particular com o Real Madrid. Outra hipótese seria sobre as críticas que o jogador recebe em suas redes sociais.

Já faz um tempo que Salah tem mantido contato com o clube Blanco, e nesta última janela de transferências teve seu nome ligado fortemente a uma possível transferência para Madrid. Entretanto, nada foi concluído e ele segue sua temporada pela Premier League.