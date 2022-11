Sala de jogos, frases de Tite e espaço para lazer: o CT da seleção brasileira no Qatar

Centro de Treinamento do Brasil pertence a clube que tem histórico com técnicos brasileiros

Neste domingo (20), a seleção realiza o primeiro treino em Doha, no Qatar, onde disputa a Copa do Mundo. A equipe de Tite, que desembarcou no país no último sábado, tem atividade agendada para às 16h30, no horário local. Todos os treinamentos serão realizados no Grand Hamad Stadium, que será a “casa” da Canarinho durante a estadia no país.

O complexo esportivo do Gran Hamad Stadium pertence ao Al Arabi Sports Club e está emprestado à seleção brasileira. O local foi customizado com o escudo do Brasil e recebeu uma área especial para que os jogadores possam confraternizar com amigos e familiares.

No último sábado, (19) a CBF abriu as portas do Centro de Treinamento a jornalistas do mundo inteiro. Mais de 200 profissionais de comunicação foram conhecer o espaço reservado para a preparação do Brasil antes das partidas. Além da customização com escudo e cores do Brasil, o local também estampa frases do técnico Tite.

Frases que Tite costuma dizer estão nas paredes do centro de treinamento da Seleção no Catar.

O estádio tem capacidade para cerca de 12 mil pessoas, além disso, o Brasil terá à disposição no local uma estrutura com academia, vestiários, piscinas e uma área reservada para fisioterapia. Os atletas também terão à disposição uma área de lazer, com sala com videogame, sinuca e totó.

Al Arabi Sports Club

O Al Arabi é o segundo time mais antigo do Qatar e tem larga história com treinadores brasileiros. Já comandaram a equipes os técnicos René Simões, Carlos Roberto Pereira, Adilson Fernandes, Zé Mário, Abel Braga, Péricles Chamusca, Silas, Paulo César Gusmão e mais recente o ex-lateral Roberto Carlos.

Atualmente, a equipe qatari conta com Rafinha Alcantara, o meia brasileiro, que também tem nacionalidade espanhola, chegou ao Al Arabi em setembro deste ano e tem apenas três jogos com a camisa da equipe. O contrato do jogador com o clube qatari vai até junho de 2024.

Rafinha deixa o PSG e se junta ao Al Arabi, do Qatar. A mudança é permanente e foi a custo zero. O jogador assinou por dois anos.

Em 2003 o argentino Batistuta, um dos maiores artilheiros da história da seleção albiceleste, foi anunciado como reforço do Al Arabi. O atacante histórico se aposentou do futebol com as cores do clube qatari em 2005. Na temporada de despedida, ele anotou 25 gols pelo clube.