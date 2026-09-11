O ucraniano Artem Bondarenko, novo meio-campista do Al-Ahli, da Arábia Saudita, colocou em situação delicada o técnico holandês Marino Pusic, treinador da equipe, diante da torcida, antes do confronto contra o Al-Hazm pela Liga Roshn.

O Al-Ahli recebe o Al-Hazm nesta sexta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita.

O jornalista saudita Walid Saeed afirmou, em publicação em sua conta pessoal na rede social "X", que Pusic decidiu deixar Bondarenko fora da lista de relacionados para a partida, ao lado do ponta brasileiro Matheus Gonçalves.

Esta é a terceira vez que o meio-campista ucraniano fica fora da lista de relacionados para a partida, desde sua transferência para o Al-Ahli na última janela de transferências de verão, quando chegou vindo do Shakhtar Donetsk.

Desde então, Bondarenko atuou pelo Al-Ahli apenas na derrota por 3 a 1 para o Al-Khaleej, na quarta rodada da Liga Roshn, e na vitória por 5 a 0 sobre o Al-Riyadh, na quinta rodada.

Por outro lado, o jogador de 26 anos ficou fora da lista do Al-Ahli na derrota por 3 a 0 para o Al-Hilal, na terceira rodada, assim como na derrota por 3 a 2 para o Al-Qadsiah, na sexta rodada, antes de seguir ausente diante do Al-Hazm.

A ausência de Bondarenko complica a situação do treinador holandês Marino Pusic, especialmente porque foi ele quem pediu a contratação do jogador, após tê-lo treinado no Shakhtar entre 2023 e 2025.

A torcida do Al-Ahli havia manifestado sua rejeição à contratação de Bondarenko antes mesmo da conclusão do negócio, além de tê-lo vaiado durante o confronto contra o Al-Riyadh, ficando ele afastado da equipe desde então.

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