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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Saída iminente: o Al-Nassr vai disputar a nova temporada com apenas dois atacantes?

Mercado da bola
H. Camara
Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
M. Maran
A. Al-Hamdan
Neom SC x Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Arábia Saudita
Portugal

"O Mundialista" enfrenta uma temporada difícil

O Al-Nassr está próximo de iniciar a nova temporada da Saudi Pro League com apenas dois atacantes, depois de ficar perto de perder mais um jogador da posição durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" informou que o Neom entrou em negociações com o Al-Nassr para contratar seu atacante saudita Haroune Camara, por empréstimo de uma temporada.

O jornal esclareceu que as negociações entre os dois clubes seguem de forma positiva no momento, o que aproxima o jogador de 28 anos de se tornar a mais nova contratação do Neom, que trabalha para reforçar seu elenco no atual mercado.

Caso o negócio seja concretizado, o Neom será o sexto clube que Haroune Camara vai representar na Saudi Pro League, depois de Al-Shabab, Al-Ettifaq, Al-Ittihad, Al-Qadisiyah, além do Al-Nassr.

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Campeonato Saudita
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ALN
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Al Fateh
ALF

Camara pode ser o segundo atacante a deixar o Al-Nassr no atual mercado de verão, já que Mohammed Maran também está próximo de se transferir para o Al-Fateh.

Dessa forma, o Al-Nassr ficará com apenas dois atacantes na nova temporada, o português Cristiano Ronaldo e o saudita Abdullah Al-Hamdan, a menos que consiga contratar um novo atacante no atual mercado.

O curioso é que Ronaldo provavelmente não estará presente nos primeiros jogos do Al-Nassr na nova temporada, além de possivelmente não conseguir participar de todas as partidas aos 41 anos, o que colocará uma grande carga sobre Al-Hamdan sozinho.

O Al-Nassr inicia a nova temporada no próximo sábado, quando enfrenta o Al-Fateh na primeira rodada da Saudi Pro League, três dias antes do confronto com o Al-Diriyah, na fase de 32 avos de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

O Al-Nassr busca manter o título do Campeonato Saudita, conquistado na temporada passada após sete anos de jejum, além de ser campeão da Champions League da Ásia Elite pela primeira vez em sua história.

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