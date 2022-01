Saída de Kenedy coloca Flamengo no mercado por atacante que jogue pelos lados do campo

Se o Flamengo já estava mapeando o mercado em busca de goleiro, zagueiro e volante, a exigência do Chelsea pelo retorno de Kenedy faz com que o rubro-negro adicione mais uma posição na lista: um jogador de lado de campo.

Segundo soube a GOAL, o técnico Paulo Sousa estava satisfeito com a posição, mas comentou com a diretoria que, se possível, gostaria de ter mais um jogador pelos lados do campo. Sem Kenedy, o Flamengo efetivamente buscará um nome com essas características.

A diretoria até tentou a permanência do atacante, mas o Chelsea fez valer uma cláusula de permitia o clube londrino exigir o retorno caso o Flamengo não exercesse a compra até dezembro do ano passado, o que não aconteceu.

No entendimento de Paulo Sousa, as posições prioritárias são zagueiro e volante. O técnico acredita que no elenco rubro-negro não há um volante capaz de fazer a função box-to-box, ou seja, que atua com a mesma intensidade de uma área (defensiva) até a outra (ofensiva). Para o esquema de jogo do treinador, é primordial.

Na zaga, com a saída de Bruno Viana e o problema de Rodrigo Caio, que ainda não tem previsão de retorno as atividades, trazer pelo menos mais um zagueiro é tratado como essencial.

No gol, a situação é tratada de forma mais delicada, uma vez que há o intuito de não desprestigiar Diego Alves. O goleiro segue sendo tratado como o titular absoluto e existe a procura por um nome que possa herdar a posição apenas quando ele deixar o clube, no final do ano.

Até o momento, o Flamengo ainda não trouxe reforços pois estava focado na contratação e na ambientalização da nova comissão técnica. Agora, o Rubro-Negro promete intensificar a busca no mercado.