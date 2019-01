Saiba todos os detalhes dos 400 gols de Messi em La Liga

Com a expressiva marca alcançada no último domingo (13), a Goal montou este artigo repleto de curiosidades sobre os gols de Lionel Messi

Neste domingo (13), Lionel Messi chegou aos 400 gols em La Liga após marcar o último gol do Barcelona durante a vitória da equipe contra o Eibar, por 3 a 0, em partida válida pela 19ª rodada.

Em 20 de novembro de 2010 Messi marcou o 100º gol contra o Almería. Pouco mais de dois anos, em 27 de janeiro de 2013, alcançou o tento de número 200 contra o Osasuna. Três anos depois, em 17 de fevereiro de 2016, marcou o gol 300 diante o Sporting de Gijón. Agora, em 13 de fevereiro de 2019 e aos 31 anos, Lionel Messi balançou as redes do Campeonato Espanhol pela 400ª vez.

🔥 #Messi a un gol de los 400 en @LaLiga

Nov. 20, 2010 🆚 Almeria ➡ 1⃣0⃣0⃣

Jan. 27, 2013 🆚 Osasuna ➡ 2⃣0⃣0⃣

Feb. 17, 2016 🆚 Sporting ➡ 3⃣0⃣0⃣

Jan. 13, 2019 🆚 Eibar ➡ 4⃣0⃣0⃣ ❓ pic.twitter.com/NXm69rYhAV — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12 de enero de 2019

A Goal resolveu analisar todos os dados sobre os 400 gols do Hermano para deixar você, torcedor, por dentro de cada lance. Quantos foram de perna esquerda? Teve algum de cabeça? Quais são os maiores “garçons”? Quais são suas vítimas favoritas? Desta forma, com a ajuda do Opta, conseguimos montar o raio-x de todos os gols de Messi no torneio espanhol. Confira:

⚽4⃣0⃣0⃣⚽ Un GOL para la HISTORIA. Así fue el tanto 400 de Messi en La Liga pic.twitter.com/8eKNdyMrAW — Goal en español (@Goal_en_espanol) 13 de enero de 2019

O PRIMEIRO

Em duelo contra o Albacete, o então treinador do Barça, Frank Rijkaard decidiu colocar Lionel Messi em campo no lugar de Samuel Eto’o, aos 39 minutos da etapa final. Com o número 30 nas costas, o argentino ainda conseguiu marcar dois gols, feito que o tornou o atleta mais jovem a conseguir fazer um gol com a camisa do Barcelona, em La Liga. Na ocasião, Messi tinha 17 anos, 10 meses e sete dias.

1 de mayo de 2005. Primer gol oficial de Leo #Messi . Fue contra el Albacete, en el Camp Nou. #Messi10 https://t.co/CBGxOeXZIo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 de octubre de 2014

OS GARÇONS

A lista de jogadores que contribuíram para os 400 gols de Lionel Messi segue extensa, começando por Neymar com 14, Jordi Alba 12, Sergio Busquets 11, Fàbregas 11, Alexis Sánchez 10, Rakitic 8, David Villa 8, Adriano 6, Henry 6, Ronaldinho 5, Aleix Vidal 4, Bartra 4, Thiago Alcantara 4, Bojan 4, Deco 4, Eto'o 4, Coutinho 3, Turan 3, Montoya 3, Tello 3, Yaya Touré 3, Dembélé 2, Paulinho 2, Mascherano 2, Ibrahimovic 2. Por fim, Denis Suarez, Paco Alcácer, Sergi Roberto, Munir El Haddadi, Rafinha, Piqué, Keita, Maxwell, Abidal, Hleb, Bronckhorst e Sylvinho todos com uma assistência.

COMO FORAM FEITOS?

Perna esquerda: 326

Perna direita: 59

Cabeça: 14

Mão: 1

TODAS AS VITIMAS

Seguindo o ranking: Rayo Vallecano 16, Real Betis 16, Athletic Club 15, Real Sociedad 13, Villarreal 13, Getafe 13, Real Zaragoza 13, Eibar 14, Corrida 12, Granada CF 11, Málaga 11, Almería 11, Mallorca 11, Celta Vigo 8, Leganés 7, Alavés 7, Gijon 6, Tenerife 5, Las Palmas 4, Córdova 4, Elche 4, Valladolid 4, Girona 3, Recreativo 3, Huesca 2, Hércules 2, Numancia 2 Gimnástic, Tarragona 2 e Albacete 1.

ONDE MARCOU?

No estádio do Camp Nou: 231

Em campo como visitante: 169



(Foto: Getty Images)

OS MINUTOS QUE MARCOU

Dos 400 gols de Messi, 105 ocorreram nos minutos finais de jogo. Marca que ajuda a enfatizar a importância do argentino em momentos decisivos com a equipe do Barcelona. Ao todo, 231 foram marcados na etapa final dos jogos.

DE QUAL PARTE DO CAMPO?

Dentro da área: 333

Fora da área: 67



(Foto: Getty Images)

GOLS POR ANO E TEMPORADA

ANO GOLS TEMPORADA GOLS 2005 2 2004/05 1 2006 9 2005/06 6 2007 19 2006/07 14 2008 12 2007/08 10 2009 22 2008/09 23 2010 42 2009/10 34 2011 31 2010/11 31 2012 59 2011/12 50 2013 28 2012/13 46 2014 35 2013/14 28 2015 34 2014/15 43 2016 32 2015/16 26 2017 40 2016/17 37 2018 34 2017/18 34 2019 2 2018/19 17



(Foto: Getty Images)

QUANTOS HAT-TRICK?

Messi marcou apenas um gol em 136 partidas diferentes. Já em 83 duelos, o argentino balançou as redes por duas vezes. Em 27 ocasiões marcou um hat-trick, e ainda acumulou 4 jogos com quatro gols.