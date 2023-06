Saiba onde será a final da Copa Sul-Americana

O Estádio Centenário foi o escolhido pela Conmebol para ser o palco deste ano

Marcado para 28 de outubro de 2023, a Copa Sul-Americana terá como palco da tão aguardada final o Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Um dos mais emblemáticos estádios do futebol sul-americano, recebeu pela última vez uma final de copa continental em 2021, quando o Palmeiras conquistou o tricampeonato da Libertadores pelo placar de 2 a 1 contra o Flamengo.

O anúncio oficial foi feito pelo Presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, no início de março. No mesmo dia, o Maracanã foi confirmado como sede da final da Libertadores da América. Além do Centenário, também disputavam para sediar a final, o Gran Parque Central do Nacional e o Campeón del Siglo, do Peñarol, ambos do Uruguai.

Atualmente, a competição está próxima de finalizar a fase de grupos, a sexta e última rodada será disputada em 29 de junho, com as oitavas marcadas para 2 e 9 de agosto, seguindo das quartas em 23 e 30 do mesmo mês. As semifinais acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Das equipes brasileiras, América-MG, Botafogo, Bragantino, Fortaleza, Goiás, Santos e São Paulo, lutam por uma vaga na próxima fase. Vale destacar que pelo regulamento, somente os primeiros colocados se classificam de forma direta às oitavas, os segundos jogarão um playoff contra as equipes terceiras colocadas dos grupos da Libertadores.