Ruud Gullit: "Tenho um conselho importante para Ruben van Bommel"

Ruud Gullit deu um conselho claro a Ruben van Bommel na noite de segunda-feira. O ex-internacional da seleção da Holanda vê muitas qualidades no atacante do PSV, mas acredita que Van Bommel pode se tornar ainda mais perigoso se abordar seus adversários de outra forma no um contra um. Foi o que Gullit disse no Rondo, da Ziggo Sport, um dia depois de o PSV vencer o Sparta Rotterdam por 4 a 1.

Van Bommel começou no banco contra o Sparta e entrou em campo depois de uma hora de jogo. O PSV virou uma desvantagem inicial de 1 a 0 e acabou vencendo com folga graças a três gols de Sven Mijnans e um de Kodai Sano, o que fez com que o time de Eindhoven assumisse a liderança no lugar do AZ.

Marcel Brands está muito satisfeito com a forma como Van Bommel voltou de sua grave lesão no joelho. O diretor-geral do PSV viu o ponta trabalhar várias vezes durante sua reabilitação. "Naquele momento, eu já fiquei muito rapidamente impressionado com a velocidade com que ele voltou a um nível em que pensei: poxa, isso está indo rápido."

Rafael van der Vaart também elogia o trabalho que Van Bommel entrega para a equipe. No Rondo, é mostrado um lance em que o ponta-esquerda volta em velocidade máxima para defender e ganha a bola com um carrinho. "Isso não é maravilhoso quando ele faz isso? Significa que ele está se tornando um jogador muito grande, eu acho. Ele recebe muita atenção, positiva e negativa, e mesmo assim continua lutando pelo seu time. Isso também se reflete nos outros."

Ao mesmo tempo, Gullit ainda vê espaço para evolução. "Tenho uma dica para ele. O que eu vejo é que ele confia muito na velocidade dele. Muitas vezes ele vai um pouco para o lado e depois tenta vencer puramente na velocidade", explica o ex-ponta.

Segundo Gullit, Van Bommel deve justamente atacar seu marcador de frente. "Se ele recebe a bola pelo lado de fora, tem de ir reto para cima do adversário. Agora ele ainda vai muito para o lado, mas é exatamente onde esse adversário quer que ele esteja. Se ele vai reto para cima dele, coloca esse defensor em posição de recuo e consegue passar por ele com muito mais facilidade."

Khalid Boulahrouz entende exatamente o que Gullit quer dizer e aponta para a postura corporal de um defensor. "Se você vem de frente para ele, o defensor não sabe se você vai passar por dentro ou por fora. É aí que você quer deixar um defensor em dúvida." Brands acrescenta que Van Bommel também pode ameaçar cortar mais para dentro, porque tem um chute forte.

Gullit está convencido de que, com esse ajuste, Van Bommel se tornará ainda mais difícil de marcar. "Se ele aprender isso, vai passar por eles com muito mais facilidade. Eu mesmo fui ponta e sei exatamente como isso é: você tenta fazer com que o adversário fique em posição de recuo. Aí, às vezes, você nem precisa mais passar por ele, porque já tem espaço para cruzar."

Gullit recebe elogios à mesa de Rafael van der Vaart: "Essa foi uma boa dica sua, Ruud", diz ele.