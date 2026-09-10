Ruud Gullit não concorda nem um pouco com a postura do colega Sam van Royen durante a entrevista com Ruben van Bommel. Foi isso que o ex-internacional afirmou após PSV x Shakhtar Donetsk (1 a 1), na Ziggo Sport.
Van Royen colocou Van Bommel diante das câmeras e, de forma lógica, perguntou ao atacante sobre a falta cometida em Aaron Bouwman no último sábado, contra o Ajax. Gullit, porém, considera que o apresentador insistiu demais no assunto.
“Jesus, vamos lá”, dispara Gullit logo após a entrevista, completamente irritado. “E continuando a insistir... Deixe o garoto em paz! Ele pediu desculpas, foi isso que ele disse também.”
Principalmente a insistência de Van Royen desperta pouca compreensão por parte de Gullit. “Já acabou agora? E continua insistindo... Sam, você me decepcionou.”
Na sequência, Gullit ainda faz uma pequena ressalva, embora mantenha seu ponto de vista. “Não, eu entendo, você fez o seu trabalho. Mas deixe-o em paz agora. Vamos lá.”
Em seguida, Hélène Hendriks sai em defesa de Van Royen e afirma que considera o tema ‘relevante’. “Relevante? Ah, vamos lá”, rebate Gullit. “Você ligou para a sua mãe, você fez isso... O que mais você quer saber?”
Gullit está convencido de que Van Bommel se arrependeu sinceramente da sua ação. “Ele realmente ficou muito mal”, acredita ao perceber isso no atacante do PSV. “Ele demonstrou isso, então acabou. Acabou.”