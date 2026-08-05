O francês Lucas Digne, ex-lateral esquerdo do Barcelona e jogador do Aston Villa, provocou uma ampla onda de repercussão ao aparecer vestindo a camisa do Real Madrid.

Isso aconteceu em um vídeo publicado pelo jornal espanhol "Marca", e ocorre apesar de o jogador estar próximo de uma transferência para o Paris Saint-Germain.

A aparição de Digne com a camisa do rival tradicional do Barcelona chamou a atenção, especialmente por ele já ter defendido as cores do clube catalão entre 2016 e 2018, antes de partir para o Everton e depois para o Aston Villa.

O jogador está prestes a viver uma nova experiência no Campeonato Francês, depois que o Paris Saint-Germain fechou o acordo para contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão.

O especialista em transferências Fabrizio Romano havia confirmado que o Paris chegou a um acordo verbal com o jogador e comunicou ao Aston Villa a intenção de pagar o valor da cláusula de rescisão de seu contrato, que é inferior a 10 milhões de euros, após o fim da participação do jogador na Copa do Mundo de 2026.

Romano esclareceu que Digne aceitou a transferência para o campeão da França, tendo aceitado o papel de reserva do português Nuno Mendes na posição de lateral esquerdo.

Apesar de sua aparição com a camisa do Real Madrid não estar ligada a nenhum movimento no mercado de transferências, ela provocou muitos comentários entre os torcedores, devido ao seu passado com o Barcelona, roubando os holofotes antes de concretizar sua aguardada transferência para o Paris Saint-Germain.

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