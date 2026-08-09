O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, decidiu se separar da empresa de material esportivo "Nike" no último dia 31 de julho, a marca que o patrocinava desde os oito anos de idade.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou, citando reportagens da imprensa francesa, que Mbappé assinará com uma nova empresa surpreendente, que lhe renderá uma receita altamente vantajosa.

Segundo o jornalista Thibaud Vézirian, especialista no Campeonato Francês, não se espera que essa empresa seja uma marca conhecida nesse setor, como Adidas, Puma ou Under Armour.

E acrescentou, de acordo com o que noticiou o jornal catalão: "As coisas estão avançando muito rápido para uma marca inesperada se tornar a fornecedora oficial dos uniformes de Kylian Mbappé".

E explicou: "Estão sendo dados atualmente os últimos retoques no acordo, é uma grande mudança. Um astro do futebol participará desse acordo, o que permitirá à marca entrar com força no mundo do futebol por meio de chuteiras de alta qualidade. E não há dúvida de que Kylian Mbappé se beneficiará de sua própria marca e de sua participação na empresa".

De acordo com o site francês Le10Sport, espera-se que Rayan Cherki, astro do Manchester City, assim como Mbappé, troque o patrocinador de seus uniformes neste verão.

O contrato do ex-jogador do Lyon com a Adidas está próximo do fim, e ele pode assinar com a Puma, interessada em investir nele, por ser a fornecedora oficial dos uniformes de seu clube, o Manchester City.

Segundo uma reportagem recente do jornal L'Équipe, o meio-campista pode assinar um contrato com valor entre 3 e 4 milhões de euros, o que o colocaria na lista dos 10 jogadores mais bem pagos do mundo em termos de patrocínio de uniformes.



