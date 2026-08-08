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Rumo a Madri? Nova reviravolta no futuro de Osimhen

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O cenário vai se inverter?

Apesar da clareza da posição já declarada de Victor Osimhen sobre o seu futuro, o nome do atacante nigeriano voltou ao centro das especulações, diante da continuidade de movimentações nos bastidores que podem reabrir um dos mais destacados dossiês do mercado de transferências.

O jornalista espanhol Rubén Uría revelou uma nova evolução relacionada ao futuro de Osimhen, afirmando que o treinador Diego Simeone é quem deseja contratar Osimhen.

Os agentes do jogador estavam oferecendo os seus serviços ao Atlético de Madrid, com o atacante nigeriano disposto a reduzir consideravelmente o seu salário para facilitar a possibilidade de concretização do negócio.

Essa evolução chega depois do que se comentou recentemente sobre a intenção de Osimhen de permanecer no Galatasaray, com o qual tem contrato que se estende até 30 de junho de 2029, segundo o jornal turco Fanatik.

O atacante nigeriano tem 27 anos, e o seu valor de mercado atual é estimado em cerca de 75 milhões de euros, enquanto apresenta números fortes com o Galatasaray, onde registrou 75 participações em gols: marcou 59 e deu 16 assistências em 74 partidas oficiais.

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A possibilidade de transferência de Osimhen para o Atlético de Madrid segue vinculada à postura do Galatasaray e às condições financeiras do negócio, além das facilidades do jogador quanto à abdicação de parte do seu salário.

Relatos espanhóis haviam indicado, dias atrás, que a diretoria do Atlético de Madrid não quer entrar no negócio de Osimhen devido ao seu alto preço, enquanto ainda mantém o atacante Julián Álvarez, que, por sua vez, deseja partir para o Barcelona, em meio a um cenário complexo ainda não definido.

Leia também: Fracasso iminente: Barcelona prepara dois negócios com o orçamento de "Álvarez"

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