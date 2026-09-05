Corria o minuto 80 em Amsterdã, os visitantes de Eindhoven venciam por 2 a 1, quando Ruben van Bommel atropelou de forma rude seu adversário Aaron Bouwman em uma disputa aérea.

À primeira vista, o lance lembrou bastante a infame entrada de Toni Schumacher sobre Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982. Enquanto Bouwman, do Ajax, subia para uma cabeçada normal, van Bommel, com grande impulso, aparentemente mirou apenas o corpo do adversário e o atingiu violentamente, com o quadril à frente, na cabeça e na parte superior do corpo.

Imediatamente houve um princípio de confusão. Vários jogadores do Ajax partiram furiosos para cima de van Bommel, que por sua vez foi defendido pelos companheiros do PSV. Um dos primeiros a chegar até Bouwman, que se contorcia no chão, foi o goleiro alemão do time de Amsterdã, Marc-Andre ter Stegen, que, gesticulando de forma enfática, pediu atendimento médico para o defensor de 19 anos.

Árbitro mostra amarelo e provoca espanto e contestação

Para a grande surpresa da maioria dos observadores, o árbitro Sander van der Eijk mostrou o cartão amarelo. Não houve qualquer correção por parte do assistente de vídeo.

"Para mim, isso não é nada além de vermelho", disse Davy Klaassen, do Ajax, sobre a falta em seu companheiro de equipe, que não pôde continuar após a entrada de van Bommel e foi substituído pelo ex-jogador do Schalke Thilo Kehrer.

Aparentemente, Raymond van Meenen, chefe da arbitragem da federação holandesa de futebol, também compartilhava dessa opinião. Foi o que relatou o jornalista Hugo Borst em sua função de comentarista da emissora ESPN NL.

"Já conversei com o chefe da arbitragem, Raymond van Meenen. Ele não vai tentar amenizar isso", disse Borst. "Ele concorda que isso era cartão vermelho para Ruben van Bommel e uma decisão errada."

PSV segue invicto no rumo certo, Ajax sofre primeira derrota

Com van Bommel em campo, o PSV ainda chegou ao gol que definiu o placar final em 3 a 1, marcado por Esmir Bajraktarevic nos acréscimos. Com isso, Eindhoven subiu ao menos provisoriamente à liderança da tabela, com 13 pontos em cinco jogos. Para o Ajax, foi a primeira derrota da temporada.

Além de ter Stegen, o ex-jogador do Borussia Dortmund Julian Brandt também estava na formação inicial do time de Amsterdã. Pelo Eindhoven, Ricardo Pepi, ex-FC Augsburg, e Lutsharel Geertruida, ex-RB Leipzig, marcaram no primeiro tempo. Tolu Arokodare fez para os mandantes o empate momentâneo em 1 a 1.