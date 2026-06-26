Gonçalo Ramos é jogador do AC Milan. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o português está se transferindo do Paris Saint-Germain para Milão por 55 milhões de euros.

Devido a esse valor astronômico, Ramos já pode ser considerado a contratação mais cara da história do AC Milan. O recorde anterior pertencia a Rafael Leão, que chegou do LOSC Lille por 49 milhões de euros.

Segundo Romano, o valor da transferência pode chegar a 70 milhões de euros, caso sejam alcançados diversos bônus.

O especialista também explica por que o Milan de repente se dispôs a quebrar o recorde. Ramos teria sido, de fato, o atacante mais cobiçado pelo novo técnico Rúben Amorim.

Ramos jogou nos últimos dois anos e meio pelo PSG. Com o clube francês, ele conquistou três títulos de campeão e duas vezes a Liga dos Campeões.

Ramos é formado na base do Benfica e tem 26 partidas pela seleção de Portugal. Atualmente, ele está disputando a Copa do Mundo com a seleção portuguesa.

A transferência é uma má notícia para Santiago Giménez. O mexicano perdeu uma posição na hierarquia do time e agora deve procurar um novo clube.