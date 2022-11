Roy Keane defende Cristiano Ronaldo: "Sua reputação no Man United não está manchada"

O ex-jogador do Red Devils disse que a saída de Cristiano Ronaldo do time era inevitável

Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. O anúncio foi feito pela diretoria do clube nesta última terça-feira. Nas redes sociais, a novidade tomou conta dos torcedores, assim como no ex-jogador do clube, Roy Keane.

Antes do confronto da Alemanha, contra o Japão, na Copa do Mundo, Keane saiu em defesa do atacante português, explicando que ele não deveria ter sido usado como um jogador reserva e que o fiasco poderia ter sido facilmente evitado ao vendê-lo no verão europeu, algo confirmado pelo próprio jogador, que revelou propostas de um clube saudita.

"Estava nos planos nos últimos meses", disse Keane à ITV. "A entrevista foi o ponto de virada. Ele deveria ter saído no verão, o novo técnico nunca iria jogar com ele. Você não pode ter Ronaldo como um jogador reserva, não é certo. Você tem que tratar os melhores jogadores de maneira diferente."

"Eu não quero voltar a pressionar, Ronaldo não voltou ao clube para fazer isso, ele voltou para marcar gols. Eu acho que é muito simples, as pessoas dizem que sua reputação no United está manchada. Longe disso. Os torcedores do United não são idiotas. Ronaldo será um dos maiores jogadores. Não terminou bem, mas é a vida."

O United anunciou a rescisão do contrato de Cristiano Ronaldo depois que as duas partes chegaram a um acordo sobre a rescisão do contrato do jogador.

Os comentários de Keane contrastam muito com o ex-companheiro de equipe Paul Scholes, que, nas redes sociais, parecia aliviado com a saída do português.

Apesar da saída do clube, Cristiano está concentrado com a seleção portuguesa para a estreia na Copa do Mundo, contra Gana, nesta quinta-feira (23), às 13h (de Brasília).