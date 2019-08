Rooney será técnico e jogador do Derby e repete Rivaldo, Romário, Giggs e outros

Lenda do Manchester United retornará a Inglaterra em janeiro de 2020 depois de um período nos EUA

Wayne Rooney foi anunciado de forma oficial pelo , e voltará ao futebol inglês depois de duas temporadas com o , da . O acordo é de um ano e meio, com opção de prorrogação de mais um ano, e Rooney não será apenas atacante do time da segunda divisão, mas também fará parte da comissão técnica.

Maior goleador da história do e da seleção da , o atacante vestirá a camisa 32 do Derby a partir de janeiro de 2020, após o final da temporada nos . Rooney inclusive já deu uma declaração sobre seus novos desafios:

“Estou muito animado em me juntar ao Phillip Cocu, seu staff técnico e o time principal no início de janeiro. Estou certo que posso dar uma grande contribuição e não vejo a hora de conhecer todos, especialmente os torcedores”.

Cocu também disse estar animado com a chegada do atacante: “Ele poderá trazer muito para o time, tanto dentro quanto fora de campo. Ele teve uma incrível carreira como jogador e ainda tem muito a dar”.

Relembre outros casos de jogadores que acumularam funções:

Rivaldo

Depois de anunciar sua aposentadoria como jogador, em março de 2014, o pentacampeão do mundo voltou aos gramados em junho de 2015 pelo Mogi Mirim, não só como meia, mas também como treinador. Rivaldo comandou e atuou ao lado de seu filho, Rivaldo Júnior, que estava começando a carreira.

Romário

Após a demissão de Celso Roth em 2007, o atacante Romário foi o escolhido do então presidente Eurico Miranda para comandar o . Ele fez sua estreia como treinador contra o América do , pela Copa Sulamericana, e entrou no segundo tempo para tentar a classificação, que não veio.

Roberto Carlos

Outro campeão do mundo com a seleção brasileira, o lateral Roberto Carlos acumulou tarefas quando jogava no Anzhi, da . Em setembro de 2011, ele dividiu o comando da equipe com o auxiliar técnico Andrey Gordeyev.

Ryan Giggs

Em abril de 2014, David Moyes foi demitido do Manchester United e o meia galês comandou os Reds nas quatro últimas rodadas da Premier League, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Ele se escalou em apenas uma partida. Ao final da temporada, Giggs anunciou aposentadoria como jogador e deixou o comando técnico do United. Hoje, é técnico do .

Vincent Kompany

Multicampeão pelo , Kompany deixou os Citizens ao final da temporada 2018/19 e retornou para o clube que o revelou, o , da . Além de zagueiro, o belga é também o treinador da equipe.