O português Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, saiu em defesa de seu compatriota Rúben Neves, estrela do Al-Hilal, depois de este último ser alvo de cânticos provocadores por parte dos torcedores do Al-Taawoun.

A partida foi marcada por uma atitude que provocou a indignação de Neves, depois que a torcida do Al-Taawoun entoou o nome de seu compatriota e amigo falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um trágico acidente no ano passado, em um episódio que pareceu ser uma tentativa de provocar o jogador do Al-Hilal durante o confronto.

O vídeo se espalhou pelas redes sociais, e Ronaldo comentou sobre ele em sua conta oficial no Instagram, dizendo: "A liga deve tomar medidas e punir esse tipo de comportamento dos torcedores. Isso já não tem nada a ver com futebol, e é preciso estabelecer limites; as pessoas que agem dessa forma jamais deveriam ser autorizadas a entrar nos estádios novamente".





Vale lembrar que, após o fim da partida, Neves passou diante da imprensa e se recusou a falar diretamente sobre o episódio quando lhe pediram para comentá-lo, mas soltou uma frase curta que carregou uma crítica evidente ao que fez a torcida do Al-Taawoun.

Neves disse: "Espero que os torcedores do Al-Taawoun não vão à oração", em referência ao fato de que a atitude vinda das arquibancadas contraria os valores e princípios humanos e as religiões divinas.



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