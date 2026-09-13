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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Ronaldo se rebela: esses torcedores devem ser banidos para o resto da vida

C. Ronaldo
D. Jota
R. Neves
Al Hilal
Al-Taawoun
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Atitude que ultrapassou os limites

O português Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr, saiu em defesa de seu compatriota Rúben Neves, estrela do Al-Hilal, depois de este último ser alvo de cânticos provocadores por parte dos torcedores do Al-Taawoun.

A partida foi marcada por uma atitude que provocou a indignação de Neves, depois que a torcida do Al-Taawoun entoou o nome de seu compatriota e amigo falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um trágico acidente no ano passado, em um episódio que pareceu ser uma tentativa de provocar o jogador do Al-Hilal durante o confronto.

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O vídeo se espalhou pelas redes sociais, e Ronaldo comentou sobre ele em sua conta oficial no Instagram, dizendo: "A liga deve tomar medidas e punir esse tipo de comportamento dos torcedores. Isso já não tem nada a ver com futebol, e é preciso estabelecer limites; as pessoas que agem dessa forma jamais deveriam ser autorizadas a entrar nos estádios novamente".

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Vale lembrar que, após o fim da partida, Neves passou diante da imprensa e se recusou a falar diretamente sobre o episódio quando lhe pediram para comentá-lo, mas soltou uma frase curta que carregou uma crítica evidente ao que fez a torcida do Al-Taawoun.

Neves disse: "Espero que os torcedores do Al-Taawoun não vão à oração", em referência ao fato de que a atitude vinda das arquibancadas contraria os valores e princípios humanos e as religiões divinas.

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