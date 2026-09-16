Ronaldo pediu a Nossa Senhora de Fátima que não deixasse Messi ganhar a Copa do Mundo

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Leo Messi é uma questão de fé. É o que revela a revista semanal "Maria con te", do Gruppo Editoriale San Paolo, que dedica a capa da edição nas bancas a CR7 e à esposa Georgina, e conta como a véspera da final da Copa do Mundo no Brasil entre Argentina e Alemanha, em 2014, também foi movimentada para CR7.





O PEDIDO - O português se recolheu em oração diante de uma estátua de Nossa Senhora por uma graça especial: que a Argentina, capitaneada pelo rival histórico Lionel Messi, perdesse para a seleção alemã. Pedido atendido, e quem o tornou realidade foi um gol de Gotze aos oito minutos do segundo tempo da prorrogação.





A FÉ - Já em maio passado, o artilheiro havia declarado: "Vou à igreja toda semana e sempre agradeço ao Senhor por tudo o que me dá. Não Lhe peço nada, apenas O agradeço por ter protegido minha família e meus amigos. Sou católico, então sempre procuro agradecer por tudo o que tenho".



















