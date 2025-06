Ronaldo Fenômeno fala sobre esperanças de ver Neymar na Copa do Mundo com a seleção brasileira: "Pressão muito grande"

Ídolo da seleção brasileira afirmou que o objetivo do camisa 10 "tem que ser a Copa do Mundo"; veja

O QUE ACONTECEU?

Aos 33 anos, Neymar ainda sonha em disputar mais uma Copa do Mundo — a de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. Para isso, precisa recuperar a forma física e técnica.

O CONTEXTO

Lesões graves levaram ao encerramento precoce de seu contrato milionário com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Sem clube, o camisa 10 optou por voltar às origens e assinou contrato curto com o Santos. Nesta terça-feira (24), ele acertou renovação até dezembro na Vila Belmiro.

VOCÊ SABIA?

Mesmo com novos problemas físicos que limitaram seu tempo em campo, Neymar voltou a sorrir dentro e fora das quatro linhas — especialmente com a chegada do segundo filho ao lado de Bruna Biancardi.

O QUE RONALDO DISSE

Ronaldo Fenômeno pediu calma ao analisar o momento de Neymar. Em entrevista ao podcast Denilson Show, afirmou: “É muito natural o que o Neymar está passando. Você volta aos poucos, aí você tem recaída, problema muscular. O corpo é frágil e o esporte de alto desempenho exige muito do corpo. O futebol está cada vez mais rápido, cada vez mais intenso e cada vez a recuperação é normal”.

“Você não precisa chegar nesse limite, ainda mais sendo ele, a maior esperança brasileira. Conversei bastante com ele para ele ir tranquilo, para manter o foco, continuar treinando pra caramba, forte, e que o objetivo dele tem que ser a Copa do Mundo. Ele é apaixonado pela seleção brasileira, um dos maiores craques que tivemos. A pressão nele é muito grande”.

O QUE VEM POR AÍ PARA NEYMAR?

Com a lesão no ligamento do joelho agora superada, Neymar ainda busca ritmo e sequência. Com a permanência firmada no Santos até o fim do ano, o craque tenta retornar ao seu 100% físico o quanto antes após a parada para o Mundial de Clubes.