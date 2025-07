"Ele ainda consegue" - Ronaldo Fenômeno aposta que Lionel Messi vai jogar a Copa do Mundo em boa forma

O atacante brasileiro opinou sobre a atual lentidão do craque argentino em campo, destacando que ainda há espaço para o camisa 10 decidir em outro Mundial pela Albiceleste

O QUE ACONTECEU?

Lionel Messi alcançou o objetivo de sua vida quando ajudou seu país a alcançar a glória mundial no Catar, na Copa do Mundo de 2022. Ele ergueu o mais prestigioso dos troféus ao final de uma emocionante final contra a França de Kylian Mbappé, e nada mais ficou faltando em sua carreira.

O CONTEXTO

Messi agora tem 38 anos e está atuando na MLS, dos Estados Unidos, pelo Inter Miami, mas se o Mundial de Clubes serviu para alguma coisa para os Herons, foi para deixar claro que o camisa 10 ainda pode decidir jogos importantes. Se estiver dentro de uma equipe de qualidade, como a seleção de seu país, essa contribuição seria ainda mais decisiva.

O QUE RONALDO DISSE

Herói do título do Brasil na Copa do Mundo de 2002, Ronaldo Fenômeno ainda acredita que Messi poderá fazer um grande mundial. “Ter Leo é uma enorme vantagem sobre o resto de nós, pessoas normais no mundo. Vejo-o em excelente forma, e acho que ele chegará à Copa do Mundo em boa forma também”, afirmou para o DS Sports.

Ronaldo comentou sobre Messi contribuir para a equipe, tendo enfrentado críticas de se movimentar menos à medida que envelhece: “Estava assistindo aos jogos de Messi no Mundial de Clubes, e ele ainda tem a qualidade. Toda vez que toca na bola, algo interessante acontece. Ele sempre lê bem o jogo, entende a jogada que precisa ser feita. Se ele perde a bola, tenta recuperá-la. Ele corre 30 ou 40 metros.”

VOCÊ SABIA?

A Argentina estará entre as favoritas quando outro título de Copa do Mundo estiver em jogo, com Ronaldo - que questionou quão competitivo o Brasil será - dizendo sobre a Albiceleste o seguinte: “(Lionel) Scaloni construiu um time que joga futebol com muita garra e compromisso. Um time que se apoia o tempo todo. Um time muito inteligente que também sabe como sofrer.”

Getty

O QUE VEM A SEGUIR PARA A ARGENTINA?

Argentina e Brasil já garantiram suas vagas para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que podem descansar e fazer rotações nas duas últimas rodadas de jogos de qualificação na seção CONMEBOL.