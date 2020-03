Ronaldinho sairá mais forte da prisão, diz Rivaldo, companheiro no penta de 200

Ex-camisa 10 do Barcelona manda mensagem de apoio para R10 e diz que Neymar seria muito melhor do que Lautaro Martínez para o Barcelona

Rivaldo é um dos grandes nomes da história do e do futebol brasileiro, mas talvez pelo fato de ter uma personalidade mais reservada e mais tímida, e por conta disso não ter sido um jogador tão midiático, ele muitas vezes não recebe todo o reconhecimento que merece.

Quem não possui uma personalidade parecida com a de Rivaldo é Ronaldinho Gaúcho, outro grande nome da história do Barça. O “bruxo”, como era chamado, sempre foi um malabarista dentro de campo, que adorava brincar com seus companheiros de equipe e sempre era visto nas concentrações liderando as rodas de samba.

Apesar das diferenças, os dois foram juntos campeões da de 2002 com a seleção brasileira e, desde então, se tornaram parceiros também fora de campo.

Pela amizade construída, não é fácil para Rivaldo ver seu companheiro vivendo esse momento conturbado. Ronaldinho está detido em um presídio no Paraguai por ter utilizado documentos falsos no país.

“Não falo com ele desde que ele foi preso no . Da minha parte, só posso lhe enviar muito incentivo e desejo que tudo isso termine bem”, disse o embaixador da Betfair.

Enquanto as investigações seguem em andamento, R10 segue confinado. Com isso, o ex-jogador teve de passar seu aniversário de 40 anos, no último dia 21 de março, dentro do presídio. Para o melhor do mundo em 1999 com a camisa do Barcelona, essa não deve ter sido uma situação fácil, mas ele acredita que Ronaldinho sairá mais forte dessa situação, quando tudo acabar.

“Deve ser muito chato passar o seu aniversário detido em um país estrangeiro. Mas estou convencido de que, quando tudo isso acabar, Ronaldinho ficará mais forte”.

Ao longo de cinco temporadas na , Rivaldo anotou 130 gols, se tornando o brasileiro com mais gols pelo clube. Além de Rivaldo e Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Romário e Giovanni foram alguns dos outros jogadores do que atuaram pelo Barcelona, mas quem aparece logo atrás de Rivaldo na lista de artilheiros brasileiros é Neymar.

Para Rivaldo, o camisa 10 do deveria voltar para a Catalunha. Com certeza Messi aprovaria a volta do brasileiro, mas o Barcelona também está mostrando um grande interesse em contratar Lautaro Martínez, da . No entanto, para o ex-jogador, o atacante argentino não resolverá os problemas do clube. A solução é Neymar.

“Lautaro não seria uma solução para o presente. Neymar sempre seria minha prioridade para reforçar o Barcelona. O clube precisa se concentrar em trazer Neymar de volta, para reunir o ataque devastador que eles tinham no passado (MSN)”, finalizou.