Neymar é a solução para o Barcelona, não Lautaro, opina Rivaldo

O melhor do mundo de 1999 afirmou que valeria o esforço do Barcelona em repatriar o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira

Rivaldo opinou sobre os alvos do na próxima temporada. Para o melhor do mundo de 1999, o clube blaugrana deveria focar seus esforços em Neymar e não em Lautaro Martínez, argentino da que Leo Messi quer ver na Catalunha.

"Lautaro não seria a solução para o presente", analisa Rivaldo em fala ao Betfair. "Neymar sempre será a minha prioridade para reforçar o Barcelona. Lautaro tem 22 anos mas precisa evoluir e ganhar experiência, embora ele possa se tornar um futebolista top no futuro".

"Por isso, creio que o Barcelona necessita se concentrar totalmente em trazer Neymar de volta para montar novamente a ter o ataque demolidor que tinha anos passados", se referindo ao trio MSN, formado por Messi, Suárez e o brasileiro.

Rivaldo diz crer que o esforço para repatriar o camisa 10 do seria recompensado: "O Barcelona deveria fazer um esforço financeiro por Neymar agora que parece o PSG está disposto a aceitar ofertas. Não seria arricado. Neymar tem 28 anos mas tem muito futebol ainda em sua carreira".

O ex-camisa 10 do Barça pontou o por quê vê que a contratação do brasileiro seria melhor para o clube do que a de Lautaro: "Ele já conhece o clube e tem uma personalidade brutal que lhe permite fazer a diferença e não ter medo de dividir o protagonismo com Messi".

"Suponho também que Leo ficaria muito feliz de tê-lo de volta na equipe", completou Rivaldo citando uma possível influência de Messi na contratação de Neymar. Mas o camisa 10 atua ao lado do atacante da Intere na seleção e também gostaria de repetir a dupla no Camp Nou.

O Barça, inclusive, já se mostra favorável a trocar jogadores com o time italiano para tentar a contratação do argentino. Arthur, meio campista brasileiro, poderia entrar no negócio.

O ex-craque também opinou sobre a renovação de contrato do goleiro Marc-André ter Stegen: "Concordo que ele mereça um aumento salarial por tudo que fez pela equipe nos últimos anos. Mas não acho que deveria ganhar tanto quanto Messi ou Suárez. De todo jeito, ele deve ser um dos bem mais pagos do elenco".

Rivaldo também falou sobre a situação de Ronaldinho Gaúcho, companheiro do penta em 2002 e que hoje está preso no . "Quando tudo isso acabar, Ronaldinho sairá mais forte", opinou.