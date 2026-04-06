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Ronald KoemanIMAGO
Lars Capiau

Traduzido por

"Ronald Koeman vai ficar muito preocupado com Virgil van Dijk antes da Copa do Mundo"

Manchester City x Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa da Inglaterra
V. van Dijk

Arno Vermeulen viu Virgil van Dijk passar por grandes dificuldades no último fim de semana. O zagueiro sofreu uma dura derrota com o Liverpool contra o Manchester City: 4 a 0. No programa de futebol Studio Voetbal, o analista expressou suas preocupações.

O Manchester City atropelou o Liverpool na tarde de sábado. Com um hat-trick de Erling Haaland e mais um gol de Antoine Semenyo, a equipe de Arne Slot foi eliminada sem chances da FA Cup.

Mohamed Salah ainda perdeu um pênalti pelo time dos Reds. Embora a equipe de Slot tenha começado bem a partida, ela desmoronou completamente após o intervalo. Defensivamente, não parecia nada estável, como também observou Vermeulen.

“Ronald Koeman deve estar muito preocupado com Virgil van Dijk”, afirma o convidado fixo do Studio Voetbal. Van Dijk é o capitão e líder indiscutível da seleção holandesa. No próximo verão, ele terá que conduzir sua equipe a uma Copa do Mundo de sucesso.

Vermeulen, no entanto, tem suas dúvidas em relação ao jogador de 34 anos, natural de Breda. “Se você viu a velocidade dos atacantes do City e como Van Dijk se movimenta, não se deve dar muito espaço em uma Copa do Mundo”, afirmou o chefe de futebol da NOS, que está de saída.

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Vermeulen suspeita que também no Liverpool uma semana extremamente difícil aguarda Van Dijk. “Eles terão que ir para Paris”, refere-se ele ao confronto da Liga dos Campeões contra o atual campeão Paris Saint-Germain. “Lá eles têm alguns jogadores velozes em campo!”

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