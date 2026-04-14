Ronald Koeman recebe advertência, pouco antes do início da Copa do Mundo

Theo Janssen não acredita que a seleção holandesa venha a ser campeã mundial caso o técnico Ronald Koeman opte por um esquema 4-3-3. No programa Rondo, da Ziggo Sport, o analista defende a adoção de um esquema 5-3-2 na próxima Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Você tem Micky van de Ven como zagueiro central esquerdo, Virgil van Dijk, e na direita pode escolher alguém do tipo Jurriën Timber”, esclarece Janssen no programa de futebol, explicando por que, em sua opinião, Koeman deveria optar por um sistema com três zagueiros centrais.

Youri Mulder tem uma opinião diferente sobre a defesa da Oranje. “Van Dijk não quer isso e isso ficou claro contra o Paris Saint-Germain. E ele é o seu capitão”, argumenta o ex-atacante do FC Twente e do Schalke 04, entre outros, que disputou nove partidas pela seleção holandesa.

Janssen concorda com a opinião de seu colega de mesa. “Trata-se de um único objetivo, que é ser campeão do mundo. Se jogarmos no 4-3-3, isso certamente não vai acontecer. Pois assim seremos muito previsíveis. Se optarmos por outro sistema, poderemos surpreender mais.”

O técnico do NEC, Dick Schreuder, ouve a discussão sobre a Seleção Holandesa e faz então uma comparação com seu time. “Tenho dois dez e dois seis. Portanto, temos um bloco defensivo de cinco. Ainda levamos muitos gols. O importante é que os jogadores se convençam disso.”

“Com quatro partidas pela frente, estamos bem posicionados. E ainda estamos na disputa. Os números falam por si”, diz Schreuder, referindo-se ao terceiro lugar do NEC na Vriendenloterij Eredivisie e à emocionante disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.