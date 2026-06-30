Ronald Koeman parece que vai tomar uma decisão ainda esta semana

Ronald Koeman decidirá em breve sobre seu futuro como técnico da seleção, segundo garante o jornal De Telegraaf, um dia após a eliminação na Copa do Mundo. O técnico, alvo de duras críticas, consultará primeiro Rob Jansen para chegar à decisão certa.
Koeman entrou em contato com Jansen logo após a derrota na disputa de pênaltis contra o Marrocos. “Ele quer discutir o que fazer; recebi uma mensagem dele pelo WhatsApp”, informou o representante ao jornal matutino na terça-feira.
Jansen já havia indicado anteriormente, no podcast “Weekaa Call” de KieftJansenEgmondGijp, que haveria uma conversa. “Vou conversar com o Ronald daqui a pouco. Ele vai me ligar mais tarde. Isso não é brincadeira, aliás. O Ronald mandou uma mensagem no WhatsApp ontem à noite dizendo que quer conversar um pouco. Então, assim que o tempo permitir, vamos conversar.”
Koeman já sabe que está sob forte pressão após o fracasso da Seleção Holandesa na Copa do Mundo. Em especial, a decisão de escalar cinco defensores está sendo bastante criticada. O técnico ignorou as críticas logo após o jogo, mas parece estar preocupado com seu futuro.
O técnico derrotado já havia falado brevemente sobre seu papel na seleção holandesa na coletiva de imprensa após a dolorosa derrota. “Tenho minhas reflexões sobre isso. No momento, há decepção. Vou organizar minhas ideias. E vou começar amanhã. Talvez já tenha decidido amanhã à tarde.”
Koeman não conseguiu cumprir a meta da KNVB, que era chegar às semifinais. Além disso, o experiente técnico tem um contrato que vence em 30 de junho, o que aumenta a possibilidade de ambas as partes se separarem.
O técnico de 63 anos voltou em 2023 como técnico da Seleção Holandesa. Nos últimos anos, sob sua liderança, a Holanda não conseguiu, nem uma única vez, vencer um país entre os 25 primeiros do ranking da FIFA. No entanto, chegou às semifinais do Euro de 2024.