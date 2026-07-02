Ronald Koeman Júnior toma uma decisão totalmente inesperada sobre seu futuro

Ronald Koeman Júnior acabou por renovar seu contrato com o Telstar. A notícia foi divulgada pelos Leões Brancos por meio de seus canais oficiais.
O goleiro de 31 anos estava decidido a se transferir para o exterior, mas agora continuará na VriendenLoterij Eredivisie.
Koeman continuará defendendo o gol do Telstar nas próximas duas temporadas. Nas últimas cinco temporadas, ele já disputou 160 partidas oficiais.
Sua contribuição no último ano foi particularmente importante. Koeman fez história no clube ao converter o pênalti da vitória na partida fora de casa contra o FC Volendam, contribuindo de forma decisiva para a permanência do Telstar na divisão.
Após essa partida, Koeman foi associado a vários clubes, incluindo o FC Utrecht e o Real Valladolid.
Em vez de seguir os passos de Anthony Correia ou partir para uma aventura na Espanha, Koeman valoriza o que tem no Telstar.
Em Velsen-Zuid, ele vai defender a meta sob o comando do recém-contratado técnico Henk Brugge, que chegou neste verão vindo do sc Heerenveen.