Ronald Koeman Júnior cheio de emoção por causa de um lindo gesto no minuto 13

Ronald Koeman Júnior ficou bastante emocionado no décimo terceiro minuto de AZ x Telstar. Isso porque houve um minuto de aplausos vindo das arquibancadas do AFAS Stadion. O motivo foi a morte de Bartina Koeman, aos 65 anos.
Bartina Koeman morreu na última semana, após uma longa enfermidade. "Com intensa tristeza, mas também com grande orgulho e amor, nos despedimos da minha linda esposa, da nossa mamãe e avó tão querida", escreveu a família na quarta-feira no Instagram, junto de uma foto de Ronald e Bartina Koeman.
Ronald Koeman Júnior decidiu, alguns dias depois, entrar em campo normalmente no jogo fora de casa contra o AZ. "Dentro das circunstâncias, ele está bem", declarou o técnico Henk Brugge diante das câmeras da ESPN.
"Nesta semana, ele conseguiu encontrar no futebol a sua válvula de escape. E queria jogar de qualquer jeito", explicou o treinador do Telstar sobre o motivo de o goleiro estar normalmente sob as traves contra o AZ.
"Você tenta fazer o melhor possível por ele. Porque o que todos nós queremos não é tão importante assim. O mais importante é que a família e o núcleo familiar de Ronald possam viver juntos uma bonita despedida", afirmou Brugge.
Ronald Koeman Júnior marcou recentemente duas vezes de pênalti contra o SC Cambuur. Com isso, o Telstar arrancou um ponto nos acréscimos contra o promovido da Frísia: 2 a 2.