Ronald Koeman deixa o cargo de técnico da seleção holandesa

Ronald Koeman não é mais o técnico da seleção holandesa, conforme ele deixou claro em uma postagem no Instagram. A decisão de encerrar a colaboração com a KNVB surge logo após a humilhante derrota para o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Ontem à noite, tomei a decisão de encerrar minha passagem como técnico da Seleção Holandesa. Quando olho para trás, para minha carreira, sinto sobretudo orgulho e gratidão. Tive o privilégio de trabalhar no Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona e, claro, em duas passagens pela Seleção Holandesa. Clubes e pessoas que me moldaram e me proporcionaram lembranças que vou guardar para o resto da vida”, assim Koeman inicia sua explicação.

“É justamente por isso que dói que minha passagem pela Seleção Holandesa termine assim”, enfatiza o técnico que está deixando o cargo. “Todos nós sonhávamos com uma Copa do Mundo em que escreveríamos história. Isso não deu certo. Ninguém está mais decepcionado com isso do que eu. Como técnico da seleção, você carrega essa responsabilidade. Sempre a senti e sempre continuarei a senti-la.”

“Além disso, os últimos anos me fizeram perceber, mais uma vez, que há coisas mais importantes do que o futebol. O futebol tem sido minha vida, mas a saúde não tem preço. Quando alguém de quem você ama profundamente está travando uma batalha difícil, sua perspectiva muda. Minha esposa Bartina, apesar de seu próprio processo de doença, me apoiou e incentivou todos os dias a concluir meu trabalho como técnico da seleção. Isso demonstra uma força incrível. Sou mais grato a ela por isso do que jamais poderei expressar em palavras.”

“Quero agradecer a todos os jogadores com quem tive a honra de trabalhar. O empenho, o caráter e a confiança de vocês me motivaram todos os dias. Agradeço também à minha comissão técnica, à KNVB, a todos os colaboradores nos bastidores e aos clubes onde tive a honra de trabalhar. Mas, acima de tudo, agradeço aos torcedores. Pelo apoio de vocês, especialmente nos momentos difíceis. Foi uma enorme honra poder representar a Holanda como técnico da seleção”, afirmou o orgulhoso Koeman.

A Holanda perdeu em Monterrey para o Marrocos nos pênaltis (2 a 3), após um empate em 1 a 1 ao final dos 120 minutos. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville falharam na marca do pênalti, o que fez com que a Copa do Mundo chegasse ao fim prematuramente para a Seleção Holandesa.

Logo após a derrota no México, Koeman ainda não quis tirar conclusões sobre seu futuro como técnico da seleção. Além disso, ele não deu muita importância às críticas à sua escolha de escalar cinco defensores contra o Marrocos. Agora, porém, seu mandato chegou ao fim.

O técnico que está deixando o cargo esteve à frente da seleção holandesa em dois períodos distintos e tinha contrato até 31 de julho. Com a Seleção Holandesa, ele chegou às semifinais do Euro de 2024 na Alemanha. Dois anos depois, as oitavas de final marcaram o fim da campanha da Holanda.

Koeman comandou a seleção em um total de 64 partidas internacionais. Nessa sequência, foram 35 vitórias, 16 empates e 13 derrotas para a Oranje.