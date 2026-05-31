Ronald Koeman concede um descanso extra a um jogador da seleção holandesa

Jurriën Timber terá um período de descanso adicional concedido pelo técnico Ronald Koeman, segundo informou a ESPN neste domingo. O zagueiro destro só se juntará à seleção holandesa na quinta-feira, que iniciou neste domingo a preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Timber se apresentará na quinta-feira no campo de treinamento da Oranje. Com isso, o jogador do Arsenal perderá o amistoso contra a Argélia na quarta-feira. A Holanda enfrentará, entre outros, Anis Hadj Moussa e Ramiz Zerrouki no estádio De Kuip.

Timber voltou a jogar pelo Arsenal no sábado, após uma ausência de mais de dois meses devido a lesões. Ele entrou em campo de forma merecida contra o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, embora isso não tenha sido suficiente para conquistar o principal título europeu de clubes.

Timber e seus companheiros de equipe percorreram no domingo as ruas do norte de Londres, perto do Emirates Stadium, em um ônibus aberto. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas tenham saído às ruas para comemorar em grande estilo o título nacional do Arsenal.

O jogador, com 23 convocações para a seleção, voa na quinta-feira com a seleção holandesa rumo aos Estados Unidos. Na segunda-feira, 8 de junho, haverá em Nova York um amistoso contra o Uzbequistão, comandado pelo técnico Fabio Cannavaro. O jogo começa às 20h45, horário da Holanda.

Em seguida, a Holanda volta seu foco para a fase de grupos da Copa do Mundo, com o Japão como primeiro adversário em 14 de junho. Depois, na fase de grupos, virão os confrontos contra a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (26 de junho).