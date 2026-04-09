Ronald Koeman analisa a crise do Barcelona... e lamenta a perda do prestígio do "Camp Nou"

O holandês Ronald Koeman, ex-técnico do Barcelona, expressou sua profunda tristeza pela derrota do Barça para o Atlético de Madrid, por 2 a 0, no Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

A tarefa do Barcelona ficou difícil para a partida de volta, na próxima terça-feira, no estádio “Wanda Metropolitano”, reduto do Atlético de Madrid, já que o time precisará vencer por uma diferença de três gols para se classificar para as semifinais.

Koeman comentou os acontecimentos da partida de ontem em declarações publicadas pelo jornal espanhol “AS”, dizendo: “No momento, parece que todo o sistema depende excessivamente de Rafeinha e Lamine Yamal”.

E continuou: “Quando esses dois jogadores não participam plenamente ou não dão o seu melhor, a equipe perde criatividade, ritmo e confiança”.

O técnico da seleção holandesa continuou: “No jogo contra o Atlético, senti que Marcus Rashford foi o único jogador que tentou sinceramente apoiar Yamal e criar oportunidades ofensivas perigosas”.

E acrescentou: “Mas, neste nível, isso não é suficiente; você precisa de mais jogadores que elevem seu nível e assumam a responsabilidade. E, sinceramente, é triste ver o Barcelona perder dessa maneira em casa”.

E concluiu: “Este estádio costumava ser um lugar onde as equipes visitantes sofriam. Agora, as equipes vêm para cá achando que podem vencer, e isso é um grande problema”.

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