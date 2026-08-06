Ronald de Boer: "Vem aí uma grande contratação no Ajax, um canhão"

Ronald de Boer prevê que o Ajax vai se reforçar com um grande nome. Antes do duelo da Conference League com o Shelbourne, o analista disse à Ziggo Sport que ouviu nos bastidores que pelo menos mais uma contratação de impacto vai chegar a Amsterdã.

Segundo De Boer, o Ajax precisa correr riscos para voltar a se aproximar da elite europeia o mais rápido possível. “O Ajax não pode se permitir mais um ano como esse. Nos últimos anos, as coisas não têm acontecido como se pode esperar do Ajax”, afirmou ele em conversa com o apresentador Sam van Royen.

O ex-meio-campista considera que o Ajax deve estar na Champions League de forma constante. “O Ajax precisa voltar a passar pelas fases preliminares e, no fim, tentar chegar às oitavas de final. É isso que o clube representa e é isso que eles querem alcançar o mais rápido possível.”

De Boer está entusiasmado com os jogadores que o Ajax já contratou neste verão europeu, mas espera que o clube ainda não tenha encerrado seus movimentos no mercado. “Com as contratações que eles fizeram, já começa a dar aquela empolgação. Acho que os torcedores também estão animados e se perguntando que temporada será essa.”

Van Royen pergunta então se o Ajax ainda precisa de mais reforços. “Essa é a intenção, pelo que ouço nos bastidores”, respondeu De Boer. “Ouço dizer que certamente ainda vem mais um grande canhão.”

De Boer não consegue dizer de qual jogador se trata e ressalta que também não sabe qual é a posição visada. Quando Van Royen sugere que o Ajax busca um novo camisa 6, o analista reage com cautela: “Claro que essa é uma posição que o Ajax observa há algum tempo. Acho que é nela que está a maior parte da atenção.”

O Ajax começa na noite de quinta-feira contra o Shelbourne com apenas um reforço no time titular. Daley Blind pode começar jogando, enquanto Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare foram colocados no banco pelo técnico Míchel Sánchez.

De Boer entende por que jogadores experientes como Ter Stegen e Brandt escolheram o Ajax. “O Ajax continua sendo um grande clube na Europa. Acho que a história que Jordi Cruijff apresentou a esses jogadores é atraente, especialmente porque o futebol com muita posse de bola e pressão à frente combina com eles.”