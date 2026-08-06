Ronald de Boer desaconselha o Ajax a trazer Noa Lang de volta para Amsterdã. O ex-internacional levantou grandes dúvidas, na noite de quinta-feira, no Ziggo Sport, sobre a personalidade do atacante do Napoli, após a vitória por 3 a 1 sobre o Shelbourne FC.

Lang aparece no radar do Ajax como possível substituto de Mika Godts, que é fortemente cobiçado pelo Paris Saint-Germain. O belga foi titular contra o Shelbourne e abriu o placar de pênalti, mas ele próprio já teria chegado a um acordo pessoal com o clube francês.

Segundo informações anteriores, o Napoli pediria cerca de 25 milhões de euros por Lang. De Boer enxerga as qualidades futebolísticas do atacante de 27 anos, mas tem fortes dúvidas se, como pessoa, ele se encaixa no atual elenco do Ajax.

“Não, como jogador sim, mas ele já passou por isso mais vezes no Napoli e no Galatasaray”, reagiu De Boer quando o apresentador Sam van Royen perguntou se Lang deveria fazer parte da nova mistura em Amsterdã. “Se ele fosse tão bom assim, teria ficado lá. Tem alguma coisa errada com esse garoto.”

Van Royen ressalta que muitos ex-companheiros de equipe gostam muito de Lang, mas isso não muda a posição de De Boer. “Como técnico, você acaba tendo com frequência uma espécie de dor de cabeça com ele. É o que se ouve de todo mundo.”

De Boer enfatiza que sua dúvida não é sobre as qualidades esportivas do ponta. “Sou fã do futebol de Noa Lang, que isso fique claro. Da personalidade, sou um pouco menos fã.”

O ex-jogador do Ajax, no entanto, não descarta que jogadores experientes como Daley Blind, Julian Brandt, Marc ter Stegen e Davy Klaassen possam ter uma influência positiva sobre Lang. “Talvez não seja tão grave se ele cair em um grupo assim e Blind pegá-lo pelo colarinho, mas meu sentimento é esse.”

Segundo De Boer, Jordi Cruijff e o técnico Míchel Sánchez poderiam ser capazes de manter Lang na linha, embora, na visão dele, isso ainda seja uma incógnita. “Espero que, se ele vier para cá, prove o contrário. Serei o primeiro a admitir que estou errado, mas não vou esconder o que sinto.”