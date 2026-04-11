Ron Jans, visivelmente irritado: "Acho isso indelicado... Vocês são tão chatos!"

Ron Jans mostrou-se visivelmente irritado com a forma de agir da ESPN antes do confronto entre o FC Utrecht e o Telstar. O técnico deixou claro, em uma entrevista, que não aprova a maneira como as conversas são acompanhadas e destacadas.

O motivo de sua reação foi uma pergunta do repórter Leo Oldenburger. Este fez uma alusão à conversa que Jans teve com Anthony Correia durante o aquecimento.

Recentemente, soube-se que o FC Utrecht e Correia chegaram a um acordo de princípio. O bem-sucedido técnico do Telstar é o sucessor previsto de Jans, que deixará o cargo após esta temporada.

Um dia depois, os dois treinadores se enfrentam entre FC Utrecht e Telstar. A ESPN capturou, na prévia, imagens de uma conversa entre Jans e Correia, que logo se tornou assunto de discussão.

Oldenburger perguntou a Jans se a conversa era sobre o FC Utrecht. O experiente técnico reagiu com veemência: “Não, não, não... Vocês são tão chatos. Vocês ficam ouvindo tudo, né? Não tenho vontade de tapar a boca ou ficar calado.”

O treinador continuou a expressar sua frustração com esse tipo de situação. Segundo Jans, conversas espontâneas são frequentemente transformadas em trechos dignos de notícia. “Às vezes é chato sentir que uma conversa dessas vira imediatamente um momento marcante, como na semana passada com Peter Bosz. Não acho isso correto, mas tudo bem, faz parte.”

Na entrevista, Jans também falou sobre suas escolhas para a partida. Ele foi claro quanto ao retorno de Dani de Wit. “Não duvidei nem por um segundo de sua vaga no time titular. Ele realmente evoluiu nos últimos meses, tanto no jogo quanto na liderança. Ele é um dos nossos líderes em campo.”

Jans também abordou a estratégia do Telstar. “É preciso fazer algo em relação ao estilo de jogo deles, isso está claro. Se a distância for curta e pudermos pressionar na linha em direção ao jogador livre, então faremos isso. Se não for o caso, não devemos fazê-lo.”