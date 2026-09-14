Ron Jans aconselha Xavi e defende estreante na seleção da Holanda

Ron Jans gostaria de ver Givairo Read na seleção holandesa, como disse ao NOS Studio Sport Voetbal. Segundo o ex-treinador, o jogador de 20 anos do Feyenoord seria um bom sucessor e até substituto de Denzel Dumfries.

“Ele não se atreve a dizer, então eu digo. Não é ideal convocar Read agora para ficar atrás de Dumfries, ao lado dele ou talvez até como concorrente?”, diz Jans.

O Feyenoord venceu o PEC Zwolle por 7 a 0 no último domingo. Read apareceu constantemente pelo lado direito. Além disso, deu três assistências. Segundo Jans, é hora de rejuvenescer sob o comando do novo técnico da seleção, Xavi Hernández.

“Acho que este é um momento ideal. Os resultados na Liga das Nações não são a coisa mais importante, mas sim que você está construindo de novo. Aí também dá para testar muito bem jogadores jovens. Há vários que estão se credenciando, e ele (Givairo Read, redação) não é o único jogador do Feyenoord, eu acho.”

Jans é da opinião de que é preciso abrir espaço para os jovens. Segundo o holandês, dá perfeitamente para dizer aos jogadores mais experientes que eles vão jogar menos ou que em alguma ocasião precisam ficar em casa para ver os jovens em ação.

Read reagiu sobre a seleção holandesa após a partida contra o PEC Zwolle. “Se eu mantiver essa linha, espero estar lá. Mas acho difícil dizer isso eu mesmo.” Ainda é uma incógnita se Read será informado disso. “Eu não sei de absolutamente nada. Também não recebo e-mails deles, porque eles sempre mandam para o endereço de e-mail errado.”

Read nunca havia sido convocado antes para a seleção holandesa principal, mas atuou pelas seleções de base. Pela Holanda sub-19, disputou 19 partidas, e pela Holanda sub-21, apenas uma.