Rómulo Otero é oferecido ao América-MG

Meio-campista de 30 anos ficou livre do contrato com o Fortaleza no mercado da bola e está disposto a jogar pelo Coelho

Livre do contrato com o Fortaleza, Rómulo Otero foi oferecido ao América-MG no mercado da bola. Há conversas com a diretoria nos últimos dias a fim de levar o venezuelano para o CT Lanna Drummond, como soube a GOAL.

O estrangeiro de 30 anos está disposto a jogar novamente em Belo Horizonte, onde já defendeu as cores do Atlético-MG, e autorizou o estafe a levá-lo para o Coelho.

A diretoria ainda não se posicionou sobre a situação de Rómulo Otero. O meio-campista será avaliado pelo departamento de futebol, especialmente o técnico Vagner Mancini. A situação só será resolvida depois de uma conversa com o comandante da equipe.

Depois de defender o Cruz Azul, do México, Otero voltou ao Brasil em julho deste ano para jogar com as cores do Fortaleza. No período, fez nove jogos, com um gol marcado e uma assistência.

Sem espaço no time de Juan Pablo Vojvoda — foram 256 minutos em campo —, não deve permanecer na Arena Castelão. A ideia é seguir na elite do futebol brasileiro. O América-MG, que jogará a próxima edição da Copa Sul-Americana, é visto como o destino ideal.