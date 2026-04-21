Romelu Lukaku não é mais bem-vindo no Napoli: o belga terá de pagar uma multa absurdamente alta

Romelu Lukaku vai deixar o Napoli, segundo informam vários meios de comunicação italianos, incluindo a La Gazzetta dello Sport. O belga terá de pagar ao clube uma multa de 150 mil euros, o equivalente a 20% do seu salário bruto mensal.

No final de março, Lukaku causou grande irritação na diretoria do Napoli. O experiente atacante havia se retirado da seleção belga para se concentrar na recuperação de uma lesão na coxa, mas decidiu permanecer na Bélgica, contrariando a vontade da diretoria e do técnico Antonio Conte.

O técnico italiano queria, de fato, que Lukaku continuasse sua recuperação em Nápoles. A Sky Sports Italia já havia noticiado na época que o clube estava considerando aplicar uma multa pesada ao atacante, que teria violado regras internas rigorosamente aplicadas relativas ao comportamento dos jogadores e aos protocolos de recuperação.

Na segunda-feira, houve uma reunião entre o agente de Lukaku e a diretoria do campeão italiano. Segundo a mídia italiana, o agente foi informado de que seu cliente poderá sair neste verão.

O atacante de 32 anos vem lutando contra uma lesão na coxa durante toda a temporada, mas parece que vai conseguir participar da Copa do Mundo no próximo verão.

Até o momento, ele disputou apenas 64 minutos em sete partidas em diferentes competições e marcou um gol. Sua falta de ritmo de jogo foi um motivo importante para sua decisão de não participar dos amistosos da Bélgica contra os Estados Unidos e o México.