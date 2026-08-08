Romelu Lukaku abre conversas com clube da Süper Lig

O Fenerbahçe está em conversas com Romelu Lukaku, informou o jornalista de transferências Fabrizio Romano na tarde deste sábado no X.

O atacante de 33 anos, de Antuérpia, ainda tem contrato com o Napoli até o verão de 2027, mas parece estar perto de deixar a Itália.

O Fenerbahçe confia que pode convencer Lukaku a embarcar em uma aventura na Süper Lig turca. O novíssimo presidente Aziz Yildirim vai fazer de tudo para convencê-lo.

Nos últimos tempos, Lukaku teria recebido várias ofertas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. No entanto, o maior artilheiro da história da Bélgica quer continuar jogando na Europa.

Lukaku também foi ligado ao AS Monaco nos últimos tempos, mas, segundo Romano, o clube não está na disputa.

O Napoli optou por não levar Lukaku para a pré-temporada. No momento, ele está na Bélgica para entrar em forma após a Copa do Mundo.

“Romelu Lukaku recebeu alguns dias de folga em comum acordo com o clube, antes de voltar a se juntar ao grupo”, escreveu o clube em um breve comunicado.