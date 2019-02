Romário vira "Rei do Carnaval" em Eindhoven e vai passar folia na Holanda

Baixinho terá seu próprio carro alegórico em desfile marcado para o próximo dia 2 de março

Romário irá curtir a folia longe do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira (22), o PSV, da Holanda, anunciou que o ex-jogador será o "Rei do Carnaval" e participará do desfile, no dia 2 de março, com seu próprio carro alegórico.

Ainda de acordo com o clube holandês, dez torcedores poderão desfilar ao lado do Baixinho: "Nós realmente queríamos fazer algo especial para os fãs do PSV. Estou muito orgulhoso de que um dos maiores jogadores de todos os tempos venha para a Holanda no carnaval. Juntamente com ele e fãs de PSV vamos curtir e torná-lo um evento memorável"., disse o diretor de marketing da patrocinadora do clube, Jorrit Pijlman.

Considerado Rei da Holanda, Romário defendeu o PSV entre 1988 e 1993 e marcou 129 gols em 145 jogos. O Baixinho ainda foi artilheiro do Holandês três vezes e da Champions League duas, além de conquistar três títulos do Campeonato Holandês e dois troféus da Copa da Holanda.