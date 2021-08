Romário se reúne com clubes e articula 'Lei do Mandante' no Senado

Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, o ex-jogador de futebol conversou com presidentes de clubes e tenta articular PL em Brasília

Carlos Portinho (PL-RJ) e Romário (PL-RJ) se reuniram com mandatários de clubes de todas as divisões do Brasil na manhã desta terça-feira (24) para discutir a Lei do Mandante, projeto de lei que pretende emular a MP do Mandante – Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) em 2020.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ideia do texto é que os clubes que detêm o mando de campo se responsabilizem pela comercialização dos direitos de transmissão. Hoje, há a necessidade de que os dois times envolvidos em uma partida tenham acordo com a mesma emissora para que o duelo seja transmitido ao público.

A mudança proposta pelos clubes conta com a aprovação dos políticos fluminenses. Ambos veem com bons olhos uma aprovação em Brasília. Não à toa se colocaram à disposição para discutir o tema no Senado Federal no decorrer da próxima semana.

Há pressão de clubes, sobretudo das Séries A e B, para que o projeto de lei seja aprovado sem ressalvas pelo poder legislativo. A ideia de todos é ter maior poder de barganha no momento da comercialização dos direitos de transmissão.