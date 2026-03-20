Roma, mau golpe para Koné: fora por 3 a 4 semanas, perde o jogo contra o Inter

Não há boas notícias na Roma. Foi oficializado esta tarde o resultado dos exames de Manu Koné, que não é positivo: o meio-campista da Roma passou por exames após a lesão sofrida ontem na Liga Europa contra o Bologna.





NÃO JOGARÁ CONTRA O INTER - O veredicto, de fato, revelado pelos exames, confirma uma lesão no flexor do francês, que, portanto, não irá se juntar à seleção de Didier Deschamps: Koné ficará fora por cerca de 3 a 4 semanas. Nada de Inter para ele na retomada, portanto, e ele também está em risco para o jogo contra o Pisa, em 12 de abril.





NOTÍCIAS SOBRE SOULE' - Conforme informa o Il Tempo, há novidades também para Matias Soulé: o primeiro treino com o grupo para o argentino está previsto para a próxima semana. O atacante espera, portanto, retornar após a pausa para os jogos das seleções, contra o Inter.



