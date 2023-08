Roma abre negociação com o Santos por Marcos Leonardo

Houve reunião entre italianos e paulistas na manhã desta quinta-feira (3); Benfica também demonstrou interesse pelo centroavante

A Roma, da Itália, abriu conversas com o Santos pela contratação do atacante Marcos Leonardo no mercado da bola, como soube a GOAL. Os paulistas querem receber entre € 15 milhões (R$ 80,8 milhões) e € 20 milhões (R$ 107,7 milhões) pela venda do jovem de 20 anos.

Nas primeiras conversas, os italianos sinalizaram com uma oferta na casa de € 10 milhões (R$ 53,8 milhões) mais bônus por metas atingidas pelo jogador. Os moldes não agradam à diretoria santista, que pede um valor maior para negociá-lo.

O Peixe é detentor de 70% dos direitos econômicos do centroavante e se divide sobre a negociação nos bastidores. A diretoria entende que a questão financeira pesa favoralmente a uma saída, mas ao mesmo tempo crê que seria maléfico perdê-lo por causa do momento na temporada — o time ocupa a 15ª posição do Brasileirão, com dois pontos a mais que o Bahia, primeiro da zona de rebaixamento.

A Roma não é a única interessada em contar com Marcos Leonardo no mercado da bola. O Benfica, de Portugal, também sinaliza com a possibilidade de apresentar uma proposta pela contratação do jogador, mas os italianos estão à frente nas tratativas.

Revelado pelas divisões de base do Santos, o centroavante de 20 anos tem contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2026. Ele é tratado como um nome importante no atual elenco. Nesta temporada, disputou 30 partidas, somando 2.570 minutos em campo. No período, marcou 14 gols e deu quatro assistências para os colegas de time.