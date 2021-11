Roko Simic: O 'novo Haaland' do Salzburg que está na mira de Real e Arsenal

O termo “fábrica de atacantes de elite” é usado frequentemente para se referir ao Red Bull Salzburg, e já é notável como o time austríaco tem facilidade em produzir camisas 9.

Erling Haaland, claro, é o grande exemplo, mas a equipe também obteve sucesso com outros nomes formados em sua base.

Petson Daka deixou o Leicester em 2021 em alta, e Karim Adeyemi parece pronto para decolar, com 15 gols marcados em 22 partidas, atraindo interesse de alguns dos gigantes europeus.

Se o alemão de fato deixar o Red Bull em 2022, as atenções devem se virar para Roko Simic, que só chegou na equipe em julho, mas impressionou tanto que renovou o seu contrato, que agora é válido por quatro anos.

Filho de Dario Simic, que acumulou passagens por Inter de Milão, Milan e Mônaco e foi o primeiro croata a ter 100 partidas pela seleção nacional, Roko vem despertando interesse desde sua chegada na Áustria, apesar de ter jogado só três vezes pela equipe titular.

Real Madrid, Arsenal, Tottenham, Milan e West Ham são alguns dos potenciais destinos para o jovem. Mas o que exatamente o transforma em um alvo para estes clubes?

Como é normal que aconteça com qualquer atacante com físico avantajado surgindo no Salzburg, Simic já é apelidado de “Mini Haaland”, apesar de suas habilidades serem mais compatíveis com as de Dusan Vlahovic, da Fiorentina.

Com 1,90m de altura, boa velocidade e ótimo domínio de bola, o atacante se destaca mesmo na precisão de suas finalizações, sejam elas com a perna direita ou esquerda. Nascido em Milão enquanto o seu pai defendia o clube rossonero, o jovem iniciou sua jornada no Dinamo de Zagreb.

Com boas performances pelo Lokomotiva Zagreb, onde atuou desde 2015, o atacante chamou a atenção do Salzburg, que investiu 4 milhões de libras para contratá-lo, vencendo o interesse do próprio Dinamo em o repatriar.

“Roko tem muito potencial e uma mente que já mostrou o que ele é capaz de fazer, em sua passagem pela liga croata”, disse Cristoph Freund, diretor esportivo do Red Bull, após a sua contratação.

Pela seleção croata sub-21, foram seis gols marcados em seus primeiros cinco jogos, incluindo um hat-trick contra o Arzebaijão, que o fizeram ser comparado a ninguém menos que Mario Mandzukic.

Após sua estreia pelo time profissional, na vitória contra o Wolfsburg pela Liga dos Campeões, o Salzburg deve rapidamente começar a colher os frutos de mais um grande talento. Até aqui foram 15 gols em 22 jogos.

“Roko é certamente um dos maiores talentos do futebol croata. Todos sabem quem ele é por causa de seu pai, mas esse é um fardo que ele terá que carregar por pouco tempo, até que ele trilhe seu próprio caminho”, disse o ex-atacante Nikica Jelavic.

Com tanto potencial, é difícil imaginar um lugar melhor para se desenvolver além da academia de atacantes que é o Salzburg.