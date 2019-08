Rojas sofre nova lesão no São Paulo; jogador se recuperava de contusão no tendão

Jogador que não atuava desde outubro de 2018 estava em fase final de tratamento; prazo de recuperação com a nova lesão não foi estipulado

As coisas não vão bem para Joao Rojas, jogador do . No início da noite desta terça-feira (13), o time paulista emitiu um comunicado no qual informou nova lesão sofrida pelo equatoriano durante os treinamentos com o elenco.

Segundo o clube, Rojas realizou exames de imagem no Centro de Treinamento do Tricolor, na Barra Funda, em São Paulo, onde foi diagnosticado uma ruptura do tendão quadricipital no joelho direito.

Devido a gravidade da lesão, o jogador são-paulino será submetido a cirurgia, ainda sem data marcada. Rojas, vale lembrar, se recuperava de uma lesão no tendão patelar sofrida na temporada passada, a qual estava em fase final de tratamento, após aproximadamente um ano.



O último jogo de Rojas com o São Paulo ocorreu em 26 de outubro de 2018, contra o . Com a nova lesão e o tempo de tratamento da anterior, a volta do equatoriano aos gramados precisará ser adiada, uma vez que ainda não tem prazo de recuperação.